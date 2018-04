"O FMI não está pedindo o impossível à Argentina", diz Köehler O diretor gerente do FMI, Horst Köehler, disse que o fundo não está pedindo "o impossível" para a Argentina. Ele afirmou também que é de fundamental importância que o governo federal e o Congresso enfrentem a realidade e concordem com o programa de reforma econômica que proporcione uma nova confiança para o povo argentino e para os investidores domésticos e estrangeiros. Köehler informou que o chefe da missão dos técnicos, Anoop Singh, vai dar uma coletiva de imprensa esta tarde, falando sobre o caminhamento das negociações entre o fundo e o governo argentino. "Singh me disse por telefone que há progresso", afirmou Köehler. Segundo ele, também há um acordo com o governo de que é preciso fazer todo o esforço para abrandar o impacto da crise sobre os pobres. "Estou profundamente preocupado com os acontecimetnros na Argentina e em particular com a dureza social para grande parte da população. O fundo quer ajudar a Argentina", disse. Ele afirmou que Anoop Singh está voltando hoje à noite a Washington e deve se reportar à diretoria do fundo sobre a missão em Buenos Aires.