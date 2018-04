O G-8, Lula e o futuro do dólar As notícias de atualidade na França, ontem, deram amplo destaque a Lula. O presidente brasileiro esteve em toda a parte. Foi manchete nos jornais. E esteve no Eliseu, onde se reuniu com o presidente Nicolas Sarkozy. Sarkozy coloca Lula no primeiro plano da sua estratégia internacional. Assim, antes da Cúpula do G-8, em Áquila, os dois presidentes assinaram um artigo, publicado na França pelo jornal Libération, em favor de uma "aliança para a mudança", para se criar uma "ordem mundial mais democrática, mais solidária e mais justa". A ideia, muito cara a Lula e acatada com entusiasmo por Sarkozy, é que todas as instituições internacionais devem dar um lugar mais importante aos emergentes. Numa entrevista ao jornal Le Monde, Lula deixou muito clara a sua posição: na véspera da Cúpula do G-8, declarou: "O G-8 não tem mais razão de ser", afirmação que repercutiu no jornal. Essa execução do G-8 é saudada, no mesmo jornal, por Pierre Briançon: "As pessoas em Londres, Paris, Washington, Moscou, deveriam atentar para a outra Cúpula que se realizou à sua porta, literalmente - entre Brasil, Rússia, Índia e China (Bric)". No texto do Le Monde, Lula retomou suas ideias familiares: prioridade para o G-20, não repetir os erros do século 20, utilizar a crise para avançar, dar cada vez mais importância à cooperação internacional, etc. Mas eu gostaria de sublinhar um tema complexo, explosivo, perigoso, levantado no fim da entrevista, que é o futuro do dólar. Para Lula, "O dólar ainda continuará sendo importante durante décadas. Sua substituição no comércio internacional não é simples. Mas o Brasil acredita na possibilidade de novas relações comerciais sem subordinação ao dólar"... "Nosso intercâmbio comercial com a Argentina pode ser realizado em nossas moedas respectivas. Levantamos o assunto na recente Cúpula do Bric. Abordamos essa questão com a China." A alusão à reunião do Bric tem que ser entendida. Foi no âmbito do Bric que foram dados os primeiros golpes ao sistema que dá ao dólar um papel exorbitante. Durante sua passagem pela China, Lula e os chineses debateram o papel da moeda americana. A China ficou interessada. É verdade que há muito tempo esse sistema monetário internacional baseado no dólar exaspera os chineses. A China sempre silenciou. Mas hoje Pequim expõe claramente seus pontos de vista. São ideias novas. Até ontem eram impensáveis. Ainda hoje alguns as consideram malucas,outros acham que são razoáveis. Há mais de meio século, De Gaulle já se insurgia contra o dólar. Ele afirmava que o dólar era a única moeda universal que desfrutava de um "privilégio exorbitante". * Gilles Lapouge é correspondente em Paris