?O governo não vai meter o dedo na questão do dólar", diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o dólar irá continuar flutuando e que o mercado definirá qual o patamar da moeda. Segundo Lula, o papel do governo não é intervir na moeda norte-americana. "O governo não vai meter o dedo na questão do dólar", disse. "O dólar está caindo graças a Deus", Para Lula, chega a ser irônico as pessoas falarem que estão preocupadas com o recuo da moeda americana já que, quando ele assumiu o governo, o dólar estava R$ 4,00. O presidente criticou o governo anterior pela política adotada de controlar a taxa cambial perto da paridade. "Passamos quatro anos anos dizendo que o dólar não valia R$ 1,00", disse Lula. "Quase quebramos o País com essa teimosia", enfatizou o presidente.