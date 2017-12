O impacto da recessão sobre a receita tributária A arrecadação federal, de R$ 93,7 bilhões em agosto e de R$ 805,8 bilhões nos primeiros oito meses do ano, está em queda até em termos nominais – isto é, descontada a inflação, a queda é ainda maior. E é um resultado inevitável, pois a receita tributária depende do ritmo da atividade, e esta é afetada pela desorganização da economia, em consequência do malogro das políticas do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Trata-se, portanto, de um momento particularmente ruim para a economia e para as contas públicas, que não estão sendo socorridas pela arrecadação tributária.