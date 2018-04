O jogo das expectativas Após um longo período de pessimismo, os últimos meses mostraram uma melhora nas expectativas dos agentes econômicos (empresas, instituições financeiras, consumidores, etc.) em relação ao desempenho da economia mundial. Os indicadores antecedentes das economias desenvolvidas (Estados Unidos, Europa, Japão), ainda que continuem em terreno negativo, já mostram sinais de melhoras, enquanto algumas economias emergentes, principalmente a China, a Índia e também o Brasil, mostram sinais de retomada do crescimento. Como nas recessões recentes o crescimento da economia foi precedido pela melhora das expectativas, os preços dos ativos, das commodities e das moedas dos países exportadores de commodities reagiram em alta, antecipando uma retomada do crescimento no segundo semestre. Parte dessa melhora está relacionada à atuação dos governos, por meio de incentivos fiscais e monetários. Outra parte importante é o resultado da certeza de que, após os efeitos sobre a atividade econômica da falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, e a atuação dos bancos centrais dos países desenvolvidos no socorro a outras instituições (AIG, Citibank, etc.), nenhuma outra instituição financeira de porte será deixada ao relento. Ou seja, caso algum banco grande tenha problemas de solvência, os bancos centrais entrarão em ação para evitar o seu colapso. Isso eliminou do horizonte o risco de falência generalizada no mercado financeiro, que assombrou os agentes até o início deste ano. Como resultado, o mercado de crédito, que tinha entrado em colapso no final de 2008, voltou a funcionar, ainda que com um volume muito menor do que antes do início da crise. Porém, alguns dos principais componentes dos indicadores antecedentes são os próprios preços dos ativos, o que cria um círculo virtuoso em que a melhora das expectativas gera aumento dos preços dos ativos, que faz com que os indicadores antecedentes melhorem, provocando melhora das expectativas e refletindo sobre o nível de atividade. Entretanto, esse círculo virtuoso somente se mantém caso a melhora das expectativas seja validada, num espaço relativamente curto, pelos indicadores de atividade do setor real da economia. A questão é que os dados do desempenho das economias desenvolvidas continuam mostrando sinal negativo. A produção industrial e o Produto Interno Bruto (PIB) continuam em queda generalizada, o fluxo de comércio ainda não dá sinais de recuperação, as taxas de desemprego continuam aumentando, o mercado imobiliário continua em contração, as taxas de inadimplência do crédito se mantêm em elevação, enfim, os dados mostram a persistência da recessão. Por outro lado, o problema fundamental que gerou o colapso do mercado de crédito - os ativos tóxicos nos balanços dos bancos - não foi efetivamente resolvido. Eles continuam nos balanços. Porém, caso não sejam honrados, espera-se que os contribuintes paguem os prejuízos daí decorrentes. Eliminou-se a assimetria de informações no mercado de crédito, por intermédio da socialização do prejuízo, gerando incentivos perversos para o comportamento do mercado financeiro e dificultando a volta do mercado de crédito à normalidade. Essa disparidade entre as expectativas e a economia real não pode durar muito tempo. Ou a economia real mostra sinais claros de recuperação, validando as expectativas, ou as expectativas voltarão ao terreno negativo, acompanhando o desempenho da economia real. O risco é que a melhora na expectativa dos agentes econômicos pode ser simplesmente o resultado da percepção de que a possibilidade de insolvência generalizada do sistema financeiro saiu do horizonte e que o mercado de crédito saiu do estado "catatônico" em que se encontrou entre setembro de 2008 e março de 2009, o que estancou a queda livre da atividade produtiva. Como a contração da oferta (e da demanda) de crédito continua, o desemprego permanece em elevação, as famílias e as empresas continuam endividadas e ocorreu uma enorme perda de riqueza desses agentes, não se pode descartar a possibilidade de que a retomada do crescimento levará ainda algum tempo para se materializar. E, neste caso, em vez de a economia real validar a melhora das expectativas dos últimos meses, será o setor real que irá determinar o comportamento dos preços dos ativos. E o círculo virtuoso entre indicadores antecedentes, preços dos ativos e expectativas otimistas se transformaria num círculo vicioso, em que os preços dos ativos afetam negativamente os indicadores antecedentes, que, por sua vez, geram expectativas negativas, o que deprime ainda mais o setor real da economia. Essa é a encruzilhada do momento. *José Márcio Camargo, professor do departamento de Economia da PUC/Rio, é economista da Opus Gestão de Recursos