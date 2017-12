'O maior compromisso hoje é com sustentabilidade do crescimento da economia', diz Meirelles

SÃO PAULO - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a reforçar o seu compromisso e de toda a equipe econômica com a sustentabilidade do crescimento, que de acordo com ele já está ocorrendo na economia brasileira.

"Já cresceu, o primeiro trimestre segundo dados do Banco Central já cresceu 1,12% no trimestre sobre o trimestre anterior", disse o ministro durante entrevista coletiva que concedeu após ter feito palestra no Fórum de Investimentos Brasil 2017, em São Paulo.

RELEMBRE: Quase 60 mil vagas de emprego formal foram criadas em abril

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele lembrou que o IBGE divulgará nesta semana os dados do PIB do primeiro trimestre, que deverá ficar pouco abaixo dos dados do instituto por uma questão de metodologia dos cálculos.

"Mas o fato é que estão mostrando uma trajetória de crescimento. Isso é muito importante. Nós criamos vaga de emprego em abril, o que mostra que o Brasil está numa trajetória de crescimento previsível e sustentável", disse.

Ainda de acordo com o ministro, o Brasil tem dado mostras de resistência à volatilidade da economia e da política. "Está mais clara hoje a resistência da economia brasileira", disse o ministro.

VEJA TAMBÉM: Meirelles nega 'plano B' para a reforma da Previdência

Previdência. Na última segunda-feira, 29, o ministro disse que foi surpreendido pela notícia de que o governo teria um plano B no caso de a reforma da Previdência não ser aprovada no Congresso. "Não é real", disse durante evento em São Paulo, sobre a possibilidade de o governo propor uma Medida Provisória (MP) para fazer mudanças na Previdência.

O ministro reforçou no evento que a expectativa do governo é que a economia cresça em 2017, depois da forte recessão em 2016. A previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) chegue ao quarto trimestre crescendo 2,7% na comparação com igual período de 2016.