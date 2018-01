O maior tombo das montadoras na era PT

A queda é contínua desde 2012, quando 3,8 milhões de veículos nacionais e importados foram licenciados. As vendas caíram para 3,7 milhões de unidades em 2013, para quase 3,5 milhões em 2014 e não chegaram a 2,57 milhões no ano passado. Se no ano o recuo foi de 26,5%, em três anos alcançou 32,4%. Mas foi em 2015 que a intensidade da queda ganhou ares dramáticos, quando as vendas de veículos foram 1,23 milhão inferiores às de 2012 e 930 mil menores do que as de 2014.

Os motivos da queda são conhecidos, começando pela recessão que destrói a confiança dos trabalhadores, passando pelo endividamento geral, muitas vezes a juros proibitivos, a inflação superior a 10% e o temor do desemprego.

Mas não se pode ignorar que as benesses fiscais propiciadas às montadoras (e aos consumidores) provocaram uma antecipação das compras. Com a remoção dos incentivos, o mercado tende a sofrer mais no curto prazo. A expectativa é uma nova queda de vendas em 2016, mas menos intensa do que a de 2015. Especialistas projetam um recuo não superior a um dígito.

Com uma carga tributária que chega perto dos 40% para os modelos nacionais mais caros, os veículos brasileiros estão entre os mais taxados do mundo, competindo com os vendidos nos países da União Europeia, onde a renda per capita é bem mais elevada.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda assim, as seções especializadas dos jornais preveem aumentos de preço neste ano, o que afastará consumidores do sonho do carro próprio. O pagamento do saldo do 13.º salário não animou o consumidor de veículos nem de outros bens duráveis de consumo.

Em 2012, o Brasil era o quarto maior mercado mundial de veículos, abaixo apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão – e chega agora ao sétimo lugar. Sem boas perspectivas na economia, os investimentos do setor serão escassos, o corte de pessoal está longe de ser improvável e a receita tributária originária do segmento tende a ser insatisfatória.