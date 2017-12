O melhor Natal em vendas a prazo desde 2000 O Natal deste ano poderá se equiparar ao de 2000, que foi o melhor desde 1990 nas vendas a prazo, normalmente a forma de pagamento preferida para as compras de produtos de maior valor. Na reta de chegada do melhor mês de vendas para o comércio, os indicadores da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) apontam para esta direção. Até quinta-feira, o número de consultas para compras no crediário somava 1,169 milhão, marca 8,2% acima do mesmo período de 2002. Se essa taxa de crescimento for mantida até o fim do mês, dezembro poderá fechar com algo próximo a 1,924 milhão de consultas, nível registrado em dezembro de 2000. ?Esse resultado é bom para as circunstâncias?, pondera o economista da ACSP, Marcel Solimeo. É que por dois anos consecutivos, 2001 e 2002, o crediário encolheu ? 4,9% e 1,7%, respectivamente ? em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O motivo do recuo nos dois últimos anos foi a política monetária austera, que resultou na alta dos juros e no encurtamento de prazos ao consumidor. O momento atual é exatamente o oposto, isto é, de distensão: custos financeiros em queda e prazos do crediário esticados. Por causa disso, Solimeo ressalta que o parcelamento de longo prazo neste Natal tornou possível comprar um DVD como se o consumidor estivesse levando para casa um CD a cada mês. O comércio confirma o sucesso do crediário como motor de vendas deste Natal. ?Temos certeza de que vamos fechar o mês com o mesmo nível de vendas registrado em 2000, o último melhor Natal da década?, diz Valdemir Colleone, supervisor geral da Lojas Cem, especializada em eletroeletrônicos. Para voltar ao nível de 2000, a empresa tem de faturar em dezembro 40% a mais do que no Natal do ano passado. Até o fim da semana passada, esse indicador estava em 34,2%. Mais um vez, este Natal deverá ser marcado pelas compras de última hora. Até o dia 18, o indicador Serasa do nível de atividade do comércio, que reúne o volume total ponderado de vendas à vista e a prazo, estava 5,7% abaixo do mesmo período de 2002. Na análise de Carlos Henrique de Almeida, assessor econômico da Serasa, além da renda deprimida, o atraso nas compras em relação a 2002 se deve também a dois fatores. Um deles é o fato de o último lote da restituição do Imposto de Renda ter sido postergado para às vésperas do Natal, dia 23. Além disso, o prazo máximo para o pagamento da segunda parcela do 13.º salário, dia 20, caiu na sexta-feira. ?Com as compras de última hora, será muito fácil retornar para o patamar de vendas de 2000, que foi um ano muito bom?, diz Almeida. Os números da ACSP reafirmam também a tendência de que os presentes de menor valor, pagos com cheque à vista ou com pré-datado, vieram para ficar. Desde 2000, o volume de consultas ao Usecheque não pára de crescer em dezembro. Até o dia 18, a alta estava em 7,6%, com 1,419 milhão de registros. Se a taxa de crescimento for mantida, o total de vendas de bens de menor valor deverá atingir 2,311 milhões neste mês, o maior número para um mês de dezembro em 13 anos.