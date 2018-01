O mercado imobiliário busca o ponto de equilíbrio O trimestre abril/junho foi um pouco melhor para o mercado imobiliário da capital, segundo o sindicato da construção (Secovi). As vendas de 2.588 unidades em junho superaram em 20% as do mês anterior, que já haviam apresentado algum crescimento em relação a abril. São avanços tímidos, mas mostram que o mercado busca o patamar em que poderá se estabilizar. Não é certo que esse ponto tenha sido encontrado, mas a diminuição do ritmo de queda já conta muito para um setor que enfrenta severos desafios.