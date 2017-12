O momento mais difícil da construção civil A construção civil foi a área de atividade que mais caiu no segundo trimestre: a consultoria LCA estima que o setor contribuiu com 0,4 ponto porcentual para a queda de 1,9% do PIB em relação ao primeiro trimestre. Mas, se são muitos os sinais de que a construção enfrenta uma fase de grandes apuros, as duas principais sondagens mensais sobre a atividade da construção – da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – dão indícios de que o setor se aproxima do fundo do poço.