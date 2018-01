O mundo elogia o Brasil, mas o dólar sobe O novo governo brasileiro continua impressionando positivamente. Ontem os elogios vieram do subsecretário do Tesouro dos EUA e até o megainvestidor George Soros declarou que o mundo precisa financiar o Brasil e a juros menores do que os atuais. Porém, o temor da guerra virou o fantasma dos mercados mundiais e tem impedido que o País capitalize o sentimento positivo nos preços de seus ativos. Ontem o dólar fechou perto da estabilidade (-0,14%), cotado a R$ 3,62, depois de oscilar fortemente e operar a maior parte do dia em alta. E hoje começou o dia em alta, e em alta crescente: às 9h54, subia 0,14%, cotado a R$ 3,625, e, às 10h15, já subia 0,55%, cotado a R$ 3,64. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.