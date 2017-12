O mundo está bem servido de petróleo, diz a Opep O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alvaro Silva, disse que o mercado de petróleo está "mais do que bem suprido". Ele reconheceu que há muitas incertezas diante do grupo por causa dos efeitos da guerra no Iraque, mas disse que a Opep não é uma organização política, mas sim econômica. Ele afirmou que os ministros dos países membros ainda não definiram a data exata da reunião do grupo, inicialmente marcada para o dia 24, em Viena. O secretário-geral disse que a Opep está "tentando se reunir" com o objetivo de estabilizar o mercado.