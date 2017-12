O paraíso dos empregos fica no Brás, em SP O paraíso do emprego fica em uma região central de São Paulo. O ?oásis? está localizado numa das áreas de comércio atacadista e popular mais conhecidas da Cidade, o Brás, mais especificamente na Rua Oriente e vias adjacentes. Colados nas vitrines, os anúncios em papel sulfite, muitas vezes escritos à mão, quase somem na imensidão de ambulantes, sacoleiros e consumidores comuns que por ali circulam. Mas, se somados, chegam a oferecer pelo menos 160 empregos e outras 123 ofertas para contratação de serviço terceirizado de oficinas de costura. Até maio, a região continua a ser boa geradora de empregos ? entre temporários e efetivos. É nesse momento que os comerciantes estão contratando para a coleção verão 2005. Depois, entra em período de estagnação e volta a empregar novamente em setembro e outubro, para a próxima coleção outono/inverno. ?A troca de coleção é fundamental (para aumentar a oferta de empregos). E no fim do ano todo mundo desativa um pouco e só começa depois do carnaval. Agora é a hora da retomada?, explica Walter Zucolin, de 58 anos, presidente da Associação de Comerciantes do Brás. ?Mas o emprego que ofertamos é para profissionais qualificados?, ressalta. Leia mais no JT