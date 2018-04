O peso do frango 20% foi o recuo em valor das exportações de carne de frango do Brasil, maior produtor e exportador, em relação ao mesmo período de 2008. As vendas totalizaram US$ 2,7 bilhões 1,9 % foi o recuo em volume no mesmo período, para 1,8 milhão de toneladas. O Oriente Médio foi a região que mais aumentou a demanda (17%), tendo importado 654 mil tonelada