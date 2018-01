O pior já passou para América Latina, diz diretor do Latibex Após registrar uma queda de 34,14% em 2002 o mercado acionário em euros para empresas latino-americanas da bolsa de valores de Madri, o Latibex, deverá apresentar uma performance mais estável neste ano. A previsão é do diretor do Latibex, Jesús González. Ele acredita que a melhora do sentimento dos investidores europeus em relação ao Brasil vem ganhando corpo nas últimas semanas e será um fator chave para um melhor desempenho dos papéis da região. "2002 foi um ano muito difícil, mas é consenso geral que o pior já passou para a América Latina", disse González à Agência Estado. "Não é exagero dizer que hoje há até um otimismo moderado com a região, ancorado no Brasil." Segundo González, os investidores europeus ficaram satisfeitos com os nomes do s integrantes da equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "O saldo até agora é positivo; são pessoas sensatas que vão dar um certo continuísmo às políticas ortodoxas na economia brasileira, como o controle inflacionário, responsabilidade fiscal e até algumas novidades positivas, como a concessão de maior autonomia ao Banco Central", afirmou. "Haverá uma maior inclinação para a área social, mas as pessoas não vêem isso como uma ameaça à estabilidade econômica."