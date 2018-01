O que abre e o que fecha nesse feriado Veja o que abre e o que fecha no feriado da Independência na cidade de São Paulo. Serviços sexta-feira (7) sábado (8) domingo (9) Banco Fechado Fechado Fechado Supermercado Facultativo Normal Facultativo Shoppings Facultativo Normal Facultativo Mercados municipais Normal Normal Normal Feira livre Normal Normal Normal Sacolão Normal Normal Normal Posto de gasolina Facultativo Normal Facultativo Correios * Fechado Normal Fechado Comércio indefinido indefinido indefinido Farmácia Plantão Plantão Plantão * Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8 às 12 horas no domingo. Agência do Aeroporto de Cumbica funciona 24 horas.