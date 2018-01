O que abre e o que fecha neste feriado Veja o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Serviços amanhã (12) sábado (13) domingo (14) Banco Fechado Fechado Fechado Supermercado Fechado Normal Facultativo Shoppings Facultativo Normal Facultativo Mercados municipais Fechado Normal Facultativo Feira livre Fechado Normal Normal Sacolão Fechado Normal Normal Posto de gasolina Facultativo Normal Facultativo Hospital e Pronto-socorro Municipal Plantão Plantão Plantão Posto de saúde Fechado Fechado Fechado Correios ** Fechado Normal Fechado Comércio Fechado Normal Fechado Farmácia * Fechado Plantão Plantão * No sábado, as farmácias trabalham em esquema de plantão depois das 13h. ** Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8h às 12h. Agência do Aeroporto de Cumbica funciona 24 horas.