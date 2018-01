O que abre e o que fecha neste feriado Veja o que abre e o que fecha no feriado de Finados. Serviços amanhã (2) Sábado (3) domingo (4) Banco Fechado Fechado Fechado Supermercado* Facultativo Normal Facultativo Shoppings Fechado** Normal Facultativo Mercados municipais*** Meio-período Normal Normal Feira livre Normal Normal Normal Sacolão Normal Normal Normal Posto de gasolina Facultativo Normal Facultativo Hospital e Pronto-socorro Municipal Plantão Plantão Plantão Posto de saúde Fechado Fechado Fechado Correios **** Fechado Normal Fechado Comércio Fechado Normal Fechado Farmácia ***** Plantão Normal Plantão * Hipermercados ficam abertos 24 horas. ** Funciona somente praça de alimentação e lazer *** Somente as unidades Cantareira, Lapa e São Miguel fecham sexta-feira **** Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8 às 12 horas. Agência do Aeroporto de Cumbica funciona 24 horas ***** As farmácias trabalham em esquema de plantão das 13 horas de sábado até as 21 horas do domingo