O que abre e o que fecha neste feriado Veja o que abre e o que fecha no feriado da Proclamação da República. Serviços Hoje Sábado Domingo Supermercados* Normal Normal Facultativo Shoppings Normal Normal Facultativo Comércio Facultativo Normal Fecham Mercado Municipal** Meio-período Normal Normal Feiras Normal Normal Normal Sacolões Normal Normal Normal Bancos Normal Fecham Fecham Postos de Gasolina Normal Normal Facultativo Correios*** Normal Normal Fecham Hospitais/Pronto-Socorros Plantão Plantão Plantão Farmácias **** Normal Fecham Plantão Postos de Saúde Fecham Fecham Fecham * Hipermercados ficam abertos 24 horas. ** A unidade da Vila Maria abre das 7h às 14h; Cantareira, Lapa, Ipiranga, Pinheiros, Santo Amaro, Paulistano e Sapopemba fecham quinta e sexta-feira. Os demais abrem das 7h às 13h. **** Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8 às 12 horas. Agência do Aeroporto de Cumbica funciona 24 horas. ***** As farmácias trabalham em esquema de plantão das 13 horas de sábado até as 21 horas do domingo.