O que abre e o que fecha neste feriado Veja o que abre e o que fecha no feriado do Ano Novo. Serviços Amanhã (29) domingo (30) 2ª feira (31) 3ª feira (1º) Banco Fechado Fechado Fechado Fechado Supermercado Normal Normal Normal Facultativo Shoppings* Normal Normal Normal Fechado Mercados municipais Normal Normal Normal Fechado Feira livre Normal Normal Normal Fechado Sacolão Normal Normal Normal Fechado Posto de gasolina Normal Facultativo Normal Facultativo Hospital e Pronto-socorro Municipal Plantão Plantão Plantão Plantão Posto de saúde Fechado Fechado Fechado Fechado Correios** Normal Plantão Plantão Plantão Comércio Normal Fechado Normal Fechado Farmácia*** Normal Plantão Normal Plantão * Na terça-feira é facultativa a abertura da Praça de Alimentação e Lazer ** Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8 às 12 horas. Agência do Aeroporto de Cumbica funciona 24 horas *** O plantão funciona das 8 às 21 horas