O que abre e o que fecha neste feriado em SP As agências bancárias funcionam normalmente na sexta-feira. A Prefeitura e o governo do Estado não decretaram ponto facultativo e todas as suas repartições terão atendimento normal na sexta-feira. O que abre e o que fecha neste feriado Serviços Quinta-feira (30) Sexta-feira (31) Sábado (1º) Domingo (2) Bancos Fechado Normal Fechado Fechado Shopping Facultativo Normal Normal Facultativo Supermercado Facultativo Facultativo Facultativo Facultativo Comércio Facultativo Normal Normal Facultativo Mercados municipais Indefinido Normal Normal Facultativo Feira livre Normal Normal Normal Normal Sacolão Indefinido Normal Normal Facultativo Posto de gasolina Facultativo Normal Normal Facultativo Correios *** Plantão Normal Plantão Plantão Hospital e Pronto-socorro Municipal Plantão Normal Plantão Plantão Farmácia Plantão Normal Plantão Plantão Posto de saúde Fechado Normal Fechado Fechado Poupatemto Fechado Normal Normal Fechado * Plantão na agência da Rua Líbero Badaró, 595, das 8 às 12 horas, 5ª feira e sábado. Agências dos Aeroportos na 5ª feira, sábado e domingo abrem das 7h30 às 22h30. ** No sábado, o Poupatempo funciona das 7 às 13h.