ANÁLISE: O que aprender com a China

BLOOMBERG NEWS - Os líderes asiáticos podem ser desculpados por certo grau de exasperação com o andamento do imbróglio grego. A desaceleração e o caos no mercado acionário da China já são preocupações suficientes. A última coisa de que a região dependente de exportações precisa é uma Europa afundada no caos. Pior, os líderes europeus parecem dispostos a interpretar errado ou ignorar as lições do confronto da Ásia com o colapso.

As circunstâncias em 1997 eram com certeza muito diferentes. Onde a Grécia é insolvente, a Ásia de então era ilíquida. Em virtude da fuga de capitais, Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul repentinamente não conseguiram pagar dívidas em moedas estrangeiras, muitas de curto prazo. Mesmo assim, há pelo menos três lições que as autoridades em Atenas e Bruxelas poderiam aprender com os reparos pós-crise da Ásia.

Primeira: o debate sobre austeridade é uma distração. Os sabichões que questionam as motivações do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, ou se a chanceler alemã, Angela Merkel, tem coração estão esquecendo a verdadeira questão: reforma estrutural.

Os países asiáticos estão "observando a crise grega se desenrolar com um misto de inveja e schadenfreude (pequena satisfação com a desgraça alheia)", escreveu o economista da Universidade da Coreia do Sul, Lee Jong-Wha, num artigo de opinião recente. "Quando experimentaram as próprias crises financeiras, eles receberam bem menos ajuda com condições muito mais duras. Mas também se recuperaram com muito mais vigor."

Eles o fizeram não pelas condições duras impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que causaram grande sofrimento aos cidadãos comuns, mas apesar delas. A despeito de todas as diferenças entre suas economias, a Grécia compartilha muitas similaridades com a Coreia do Sul de 1997: corrupção endêmica, evasão fiscal generalizada, movimentação rígida da mão de obra, uma enorme economia informal e oligarcas se apossando da riqueza nacional.

A Coreia do Sul se recuperou admitindo abertamente a magnitude de suas dívidas públicas e privadas e a quantidade de dinheiro disponível nos cofres públicos. Permitiu-se a quebra de elos corporativos fracos e bancos politicamente conectados. Foram feitos esforços para introduzir uma maior transparência nos grupos industriais familiares conhecidos como chaebols, cujos modos perdulários haviam ajudado a afundar a economia. A coleta de impostos tornou-se uma obsessão nacional, assim como o sacrifício: milhões de sul-coreanos doaram bens de família, alianças de casamento, barras de ouro e obras de arte para ajudar a recompor o erário. Em abril, a Deutsche Welle exibiu uma matéria intitulada "Doações de Ouro de sul-coreanos - um modelo para os gregos?"

Segunda: economias menores são danos colaterais. Como Ian Bremmer previu corretamente em 2012 com cada nação por conta própria: vencedores e perdedores num mundo de gravidade zero, os maiores players se viram. Os Estados Unidos tomam emprestado, gastam e exportam seu esbanjamento para o mundo. A desvalorização de 35% de Tóquio transformou o iene japonês na resposta da Ásia ao peso, e os vizinhos que se danassem.

As práticas comerciais predatórias permitiram que a China exporte muito mais do que importa. A Alemanha manda e desmanda na Europa, É por isso que, como Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul, a única escolha da Grécia é modernizar sua economia. Nisso, a Malásia representa um exemplo edificante.

O país conseguiu evitar um salvamento do FMI impondo controles de capital como a Grécia. Mas 18 anos depois, as percepções de favorecimento econômico, disfunção e opacidade que acarretaram a fuga de capitais persistem em muita partes do país.

Os escândalos intermináveis que cercam a companhia estatal de investimentos 1Malaysia Development Berhad (1MDB) parecem salientar a falta de reforma numa nação rica em recursos naturais com tanto potencial como qualquer outra da Ásia. Mesmo que o primeiro-ministro Najib Razak seja inocente - como ele insiste - das acusações de que quase US$ 700 milhões em fundos da 1MDB escoaram para suas contas pessoais, o tratamento que o governo deu à crise sugere que a Malásia ficou parada nos anos 1990.

A Grécia pode sair do euro ou permanecer nele. O que ela não pode fazer é defender o status quo e esperar permanecer competitiva ou relevante.

Terceira: morda a bala agora, não mais tarde. Em 1998, o Produto Interno Bruto da Coreia do Sul caiu 6,7%. Em 1999, ele subiu 9,5%. O dinheiro voltou porque os investidores viram Seul agindo corajosamente para construir uma economia mais aberta e sustentável. As reformas não foram longe o bastante: o chaebol ainda domina e tolhe a inovação. Mas, em 2003, como assinala Lee da Universidade da Coreia do Sul, o governo havia fechado cerca de 776 instituições financeiras.

Passados cinco anos de crise, o que Atenas fez para purgar seus excessos? O restante da Europa pode seguir em frente e preencher mais cheques para a Grécia, pedir que Atenas corte isso e reduza aquilo. Mas as coisas terminarão mal para a zona do euro se a Grécia não enfrentar seus problemas subjacentes.

A experiência da Ásia é prova de que a negação de problemas e a austeridade no momento impróprio não resolvem nada. /TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK