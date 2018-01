O que é e como resgatar o fundo 157 Em 1967, o Decreto-Lei n.º 157 deu ao contribuinte pessoa física a possibilidade de aplicar em ações parte do imposto a ser pago ou a ser restuído. O objetivo era fortalecer o mercado acionário. As empresas seriam beneficiadas também, pois teriam maior facilidade em captar dinheiro nas Bolsas de Valores. A partir daí, foram criados os Fundos Fiscais de Investimentos em ações, chamados genericamente de Fundos 157. O prazo de resgate e o porcentual a ser aplicado foram sendo modificados nos 16 anos de existência desse incentivo fiscal, extinto pelo Decreto-Lei n.º 2.065, em de 1983. O Conselho Monetário Nacional (CMN) transformou os fundos 157 em fundos mútuos de ações. Hoje, R$ 1,2 bilhão está esquecido em fundos de ações dos bancos, proveniente dos extintos Fundos 157. Caminhos para resgate O contribuinte que guardou os comprovantes da aplicação e sabe o nome da instituição pode localizar com facilidade o dinheiro do extinto Fundo 157. Basta dirigir-se a qualquer agência do banco que administra o fundo, com os documentos pessoais - é indispensável a apresentação do CPF - e dar entrada ao pedido de saque. Se o banco alegar que não tem mais nada aplicado e você tiver certeza de que não sacou as cotas anteriormente, deverá entrar em contato com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Neste caso, a CVM deverá entrar em contato com o banco, pesquisar e exigir o comprovante de resgate para esclarecer o assunto. Se você perdeu o comprovante de sua declaração, mas lembra o nome da instituição financeira onde fez a aplicação, CVM conta com uma relação atualizada dos fundos que existiam, sua denominação atual e a instituição administradora. Mesmo que essa instituição tenha mudado de nome ou sido submetida a processos de fusão, a CVM tem como localizar o fundo. Quem não lembra o nome do banco, nem guardou a cópia da declaração do Imposto de Renda, em que está discriminada essa aplicação financeira pode ter mais dificuldade. Nesse caso, o melhor caminho será entrar em contato com a CVM. É possível ligar gratuitamente para o telefone (0800-241616) ou enviar uma carta para os seguintes endereços: Rua Sete de Setembro, 111 - 30º andar - CEP 20159-900 - Rio de Janeiro, RJ ou Rua Formosa, 367 - 20º andar- CEP 01049-000, São Paulo. Os herdeiros de cotistas já falecidos também têm direito a resgatar as cotas do extinto Fundo 157. Como qualquer outro bem, as ações disponíveis podem ser resgatadas apenas com autorização judicial, concedida na época do inventário.