O que fazer se as escolas e faculdades abusam Com a regulamentação do setor de ensino privado pela lei 8.974 de 1999, o número de reclamações contra escolas e faculdades particulares diminuiu em 75%, mas não acabou. Com o objetivo de coibir os abusos, a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, em parceria com entidades estudantis, teve a iniciativa de intermediar acordos entre as escolas e faculdades e consumidores de forma coletiva e no âmbito administrativo (veja mais detalhes sobre estes acordos no link abaixo). Mas, a assistente de direção do órgão, Sônia Cristina Amaro, alerta que a negociação coletiva não impede que o aluno busque seus direitos individualmente. "E deve fazê-lo. Na minha opinião, a conscientização dos alunos também ajudou a diminuir as reclamações. Eles têm tirado suas dúvidas em entidades de defesa do consumidor e, uma vez conhecendo seu direto, reclamam e as escolas e faculdades percebem." Segundo Sônia Cristina, alguns abusos ainda persistem em relação ao aluno inadimplente: retenção de documento e aplicação de penalidades pedagógicas. "Na dúvida, deve procurar um órgão de defesa do consumidor e esclarecer quais são seus direitos. O Procon-SP tenta uma solução no âmbito administrativo. Se não for possível chegar a um acordo, o aluno pode sempre recorrer ao Judiciário." Vale lembrar que, nas ações com valores de até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil), o consumidor pode se beneficiar do Juizado Especial Cível. Até 20 (R$ 3,6 mil), não é necessária a presença de advogado. Acima destes valores, o processo é julgado na Justiça comum. Para tirar dúvidas, Sônia Cristina recomenda o site do Procon-SP (veja link abaixo) ou procurar o órgão. Veja no link abaixo a redução das reclamações contra escolas e faculdades particulares e as reclamações mais freqüentes, segundo dados do Procon-SP.