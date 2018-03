O que o governo Lula prometeu no acordo com o Fundo A segunda revisão do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) ? cujos termos estão sendo divulgados hoje pelo Ministério da Fazenda - definiu como meta central de inflação acumulada em 12 meses, terminados este mês, uma variação do IPCA de 15%. Para o período terminado em junho, a meta central definida é de 16%, voltando para 15% ao final de setembro. A margem de variação definida no acordo para a inflação é de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo, o que significa que o teto da inflação acumulado até março será de 17,5%, passando para 18,5% em junho e voltando para 17,5% ao final de setembro. Na primeira revisão do acordo feita em dezembro, a projeção central da inflação acumulada até março era de 8%, caindo para 7,5% em junho e 7% em setembro. Crescimento do PIB: 2,8% Os termos da segunda revisão do acordo do Brasil com o FMI contemplam a possibilidade de o PIB ter uma expansão de 2,8% neste ano. A previsão anterior era de uma expansão da economia de 2,5%. O acordo também trabalha com a hipótese de o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos de 2003 ficar em 1,3% do PIB. Na revisão anterior, trabalhava-se com a hipótese de o déficit em conta corrente ficar abaixo de 2% do PIB, mas não se tinha um número preciso. As projeções do acordo para as reservas internacionais brutas em 2003 são de US$ 50 bilhões. Proposta de reforma da Previdência: até junho O governo brasileiro firmou um compromisso com o Fundo de apresentar até o final de junho a proposta de reforma previdenciária ao Congresso Nacional. De acordo com os parâmetros estruturais estabelecidos na segunda revisão do acordo com o FMI, o governo se comprometeu a apresentar ao Congresso proposta de legislação que permitirá a criação de fundos de pensão complementar para os servidores públicos federais após a aprovação do PL9. Além disso, o governo também se comprometeu a apresentar uma proposta de legislação que permitirá a reforma dos regimes de aposentadoria dos servidores públicos civis consistentes com os princípios acordados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os governadores. Bancos estaduais: venda continua O governo também garante no documento divulgado hoje que dará continuidade ao processo de venda dos bancos estaduais que foram federalizados. Além disso, o governo também assumiu que enviará até o final de junho uma proposta de reforma tributária. Por último, o governo também assumiu com o FMI concluir até o final de maio a votação de uma nova lei de falências que visa, de acordo com o documento, a aceleração da reestruturação de empresas em dificuldades e a garantia dos direitos dos credores.