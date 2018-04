O que o real trouxe mesmo de novo... Na semana passada, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu em 4,5% a meta de inflação para 2011. O assunto não competiu nas primeiras páginas com a morte de Michael Jackson. Mesmo assim, alguém deve ter prestado atenção e o comum dos mortais terá perguntado se isso é sério (quem é que pode estabelecer, com quase dois anos de antecedência, metas para a inflação? Como se sabe o que acontecerá até lá?). A resposta a essa curiosidade pode ser interessante, para quem tiver algum interesse. Vamos tentar descobrir, primeiro, os sinais embutidos na decisão do CMN. É a sétima vez que, cumprindo sua atribuição legal de estabelecer, com antecipação, metas anuais para a inflação, o CMN se decide por 4,5%. Ou seja, não é de hoje que está mantendo essa meta, sempre com grande antecipação e sem saber o que acontecerá lá na frente, pois o objetivo não é adivinhar o futuro - é sinalizar. Nessa sinalização continuada há pelo menos duas coisas: primeiro, que os membros do CMN - que são três, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o do Planejamento, Paulo Bernardo, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles - talvez achem que uma inflação de 4,5% ao ano é confortável, controlável e administrável, numa economia como a brasileira, cheia de distorções. Dá para o País conviver e progredir com ela. O segundo sinal, mais claro, é que não pretendem, ou não acham que seja preciso, arrochar a política monetária para derrubar a taxa de inflação ao longo de 2010 e 2011, o que não quer dizer que não possam mudar de ideia durante o percurso. Muitos economistas pensam que uma inflação anual da ordem de 3% ou 4% é inevitável e bem administrável no Brasil. É verdade que ainda é bem maior do que as taxas de inflação vigentes e aceitáveis nos países mais desenvolvidos do mundo. Mas, de qualquer forma, não existe mesmo inflação zero. A inflação é um produto do funcionamento da economia, como as epidemias são produto do funcionamento do meio ambiente. O que só se pode fazer, tanto num caso como no outro, é manter o fenômeno sob controle. Os custos de matérias-primas, da mão de obra, dos transportes, da distribuição, dos bens de produção, de tudo enfim, têm uma tendência de aumentar permanentemente, em qualquer economia. O que não se deve fazer é anabolizar esse fenômeno, dando-lhe vitaminas artificiais: excesso de moeda, excesso de gastos governamentais, excesso de impostos absurdos, juros extorsivos, benesses demagógicas sem respaldo orçamentário para aposentados, funcionários públicos, assalariados em geral. Enfim, existe uma inflação produzida pelo funcionamento normal da economia, e há uma inflação anormal injetada na economia, principalmente pelos governos. E é essa que tende a se transformar em hiperinflação. Além de dar sinais para os agentes econômicos, para os negócios em geral, a antecipação das metas de inflação pelo CMN tem outra finalidade, que decorre da lição que o governo do Brasil aprendeu quase que junto com a entrada em vigor do Real - que completou 15 anos, também na semana passada, no dia 1º de julho. A lição é que o controle da inflação não se decide de supetão, ao sabor das emergências, no dia a dia, na base dos decretos da madrugada. Isso foi tentado no Brasil nas muitas ocasiões em que a inflação se descontrolava e virava ameaça política para o governante de plantão. Os famosos "planos" (Cruzado, Cruzado Novo, Bresser, Verão, etc.) foram apenas as mais recentes obras com essa marca. Mas antes já tinha havido muita intervenção disparatada dos governos com o intuito de desarmar a curto prazo os surtos inflacionários: tabelamento de preços e congelamento de salários sempre foram os analgésicos mais conhecidos. Houve também o mais deletério de todos, adotado há muito tempo e, infelizmente, ainda parcialmente em vigor: a correção monetária. Pouca coisa pode ter sido mais infeliz do que essa ideia do primeiro governo militar, em meados dos anos 60. Se alguém, na época, imaginou que assim enganava a inflação, enganou-se e ao povo, que passou a não "enxergar" mais a inflação e a pensar que se pode conviver com ela muito bem. O grande mérito do Plano Real e do governo FHC foi ter absorvido essa lição e ter entendido que o combate à inflação, o seu controle, tem de ser uma política permanente de governo, uma estratégia preventiva sempre em vigor, com olhos postos no futuro e nos fatores que podem exacerbá-la. Exatamente como nas epidemias. Por que as crianças tomam a vacina tríplice? - ninguém sabe se vai haver ou não vai haver epidemias de sarampo, rubéola e caxumba. Tomam como prevenção. No caso da inflação, a prevenção é do Conselho de Política Monetária (Copom), que mira a meta definida pelo CMN. É uma política em vigor desde antes de o real ser implantado. O Plano de Ação Imediata (PAI), de 1993, deu o start para políticas anti-inflacionárias que foram mantidas por FHC e por Lula. Foi o alicerce da nova forma com que os governos brasileiros passaram a encarar o binômio desenvolvimento-inflação, cujos termos estão deixando de ser conflitantes (como alguns ainda pensam), para serem complementares. O Banco Central - que secretaria o CMN e abriga o Copom - estimou para 2010 um IPCA de 3,9%, ou seja, uma inflação decrescente. Mas o CMN manteve 4,5% como meta até 2011. É a visão estratégica. Ele sabe que 2010 é um ano eleitoral, quando as despesas públicas sofrem regime de engorda. Isso criará pressões inflacionárias que se projetarão para 2011. A política monetária a ser executada até lá vai precisar de uma margem de folga para não ter de arrochar muito em 2011 e 2012, sob o novo governo. O controle da inflação pós-mandato Lula já começou. É essa a boa política que, esperemos, não seja mudada... *Marco Antonio Rocha é jornalista. E-mail: marcoantonio.rocha@grupoestado.com.br