O que pesa na compra de um imóvel residencial Ao comprar um imóvel, alguns fatores devem ser levados em conta. Primeiro, ao invés de considerar apenas a questão da valorização, o comprador deve buscar uma região com a qual ele e a família se identifiquem, aconselha o diretor da Brazilian Mortgages, Fábio Nogueira. "O ideal é percorrer o bairro e as ruas para ver se há muitos imóveis à venda. É preciso criar métodos investigativos próprios. Este pode ser um sinal de um problema conjuntural ou específico do local." Ele afirma que, para fechar um bom negócio, o valor a ser pago deve ficar entre 15% e 20% abaixo do preço pedido. Ele cita algumas regiões de boa valorização no momento: Higienópolis, Perdizes, Vila Madalena, Pacaembu, Moema, Santana e alguns locais na Móoca. Já um local com boas perspectivas de valorização nos próximos anos, de acordo com o diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia, é a região da Água Branca. Pompéia explica que existe no local grandes chances de verticalização na área residencial, com boa qualidade de vida. "Posso citar ainda dois atrativos da região: o Parque da Água Branca e o Shopping West Plaza. Sem contar a malha viária que facilita o acesso a diversos pontos da capital. A tendência é de que Perdizes e Higienópolis não tenham mais para onde crescer e a expansão se estenderá à Água Branca e Barra Funda. Por isso, há incentivo do Poder Público para aquela área." Infra-estrutura e segurança são itens importantes na escolha Nogueira lembra outro fator importante na escolha do imóvel: a infra-estrutura ao redor, como a escola dos filhos, supermercado, padaria, proximidade do trabalho, transporte público, segurança etc. "Alphaville, por exemplo, é um paraíso. Mas perde muito quando se coloca na balança o fato de pegar a Rodovia Castelo Branco todos os dias para trabalhar e estudar." Como a questão segurança é fundamental hoje, a construção de casas em condomínios fechados vêm aumentando. "Este tipo de empreendimento atinge diversos setores, pois os preços podem variar de R$ 35 mil a R$ 1 milhão. E as pessoas querem morar em casa por causa das crianças que também podem brincar nas ruas do condomínio sem problemas", afirma Pompéia.