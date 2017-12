O recuo constante dos investimentos do PAC O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),lançado com grandes promessas em 2007, relançado duas vezes nos anos eleitorais de 2010 e de 2014 e que ainda hoje é apresentado como peça destacada das políticas do governo federal, apresenta os piores resultados desde 2011, segundo reportagem do Estado. Nos primeiros oito meses do ano, o programa recebeu R$ 27 bilhões, ou 58% dos R$ 46 bilhões despendidos no ano passado. Com o agravamento da recessão e da situação fiscal, é provável que os desembolsos deste quadrimestre fiquem de novo muito aquém do valor orçado.