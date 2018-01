O risco de estouro da bolha

Já se fala, sem cerimônias, na possibilidade de intervenção militar e há completa indefinição sobre as próximas eleições. Bem, apesar de tudo isso, a Bolsa de Valores ultrapassou os 74 mil pontos, a taxa de câmbio encontra-se a R$ 3,27/dólar (28% de valorização em relação ao pico de R$ 4,19/dólar, registrado em setembro de 2015) e a taxa real de juro prevista para o ano que vem é inferior a 4%. Como isso é possível?

A resposta é simples. As taxas de juros internacionais atingem mínimas históricas, o preço dos ativos no mundo está na estratosfera e os investidores, cada vez mais confiantes de que o mercado seguirá nessa toada, como mostram os índices que medem as incertezas do mercado, tal qual o VIX (Índice de Volatilidade, conhecido como “indicador do medo”), extraído do mercado de opções. VIX muito baixo mostra que os agentes de mercado atribuem baixíssima probabilidade de correção de preços e ficam mais propensos a correr riscos em busca de rentabilidade. E não são só as ações que estão bem valorizadas. Títulos de crédito de alto risco, imóveis e ativos de países emergentes, também registram recordes históricos de preços. É essa busca por rentabilidade que explica a alta demanda externa por nossos ativos, valorizando-os.

O Nobel e professor de Yale Robert Schiller desenvolveu um indicador para avaliar se os preços das principais ações do mercado dos EUA (S&P 500) caracterizam ou não uma bolha. Trata-se da relação entre o atual preço das ações e a média dos lucros das empresas verificados nos últimos dez anos, trazidos a dólar constante do último ano. É conhecido pela sigla Cape (Cyclically adjusted price-to-earnings).

Do final do século 19 até 1995, o Cape oscilou um pouco abaixo de 15. Neste longo período de mais de cem anos, o indicador exibiu comportamento regular e de certa forma previsível, daí a grande fama que alcançou entre analistas. De fato, o índice passou 90% de sua longa vida variando entre 7,5 e 22,5 até meados dos anos 90. Assim, até há pouco tempo, era procedente considerar o limite inferior como indicativo de bolsa “barata” e o limite superior como indicativo de bolsa “cara”. Atualmente, o Cape está acima de 30, o 3.º mais alto da história, praticamente idêntico ao registrado às vésperas da Grande Depressão de 1929.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contudo, prever o comportamento do preço das ações não é tão simples assim. Pode-se dizer que o Cape em geral acertou na classificação da bolsa como “cara” ou “barata”, mas foi muito impreciso para prever quando ocorreria a correção. Por exemplo, em 1995, depois de mais de dez anos de crescimento das cotações, o Cape indicava alto risco de derrocada dos preços. Muitos venderam e comemoraram seus elevados “lucros”. Ledo engano. A bolsa dos EUA continuou subindo por mais quatro anos (acumulou incríveis 130% de valorização adicional) e o colapso aconteceu só no ano 2000, quando se deu o estouro da bolha das empresas de tecnologia.

A coincidência do Cape nas alturas com excesso de confiança de agentes econômicos (VIX muito baixo), que os leva a serem imprudentes na avaliação de risco dos ativos, a sobra de poupança global em relação à demanda de recursos para investimento e mais de uma década de forte injeção de moeda na economia pelos principais bancos centrais do mundo em resposta à crise de 2007/2008 tornam a situação atual preocupante e imprevisível.

Xô, bolha. Só faltava isso para agravar ainda mais nossos problemas.

*ECONOMISTA, DIRETOR-PRESIDENTE DA MCM CONSULTORES, FOI CONSULTOR DO BANCO MUNDIAL, SUBSECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL E CHEFE DA ASSESSORIA ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA