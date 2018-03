O sedutor e bilionário mundo dos brinquedos O brasileiro gastou no ano passado R$ 1 bilhão em brinquedos. O número é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), mas poderia chegar, facilmente, ao dobro, sem precisar de mágica ou qualquer brincadeira. Para isso, bastaria incluir o mercado informal dos contrabandeados, artesanais e aqueles feitos até hoje e ludicamente por mãos adultas ou infantis, como pipas, piões e bonecas e bolas de pano ou de meia. Brinquedos que, como diz uma propaganda de cartão de crédito, não têm preço, embora ainda possam ser encontrados a valores extremamente módicos no interior do País. Do mercado formal de brinquedos, porém, a maior fatia das vendas, de 30%, fica com as bonecas chamadas "fashion doll", aquelas com corpo de mulher e muitos acessórios. E quem reina absoluta nessa brincadeira milionária são duas quarentonas, a Barbie, que acaba de soprar 44 velinhas - foi lançada em março de 1959 -, e a brasileiríssima Susi, que surgiu em 1962, como a resposta da Manufatura de Brinquedos Estrela, líder do mercado brasileiro e uma das fabricantes mais antigas, fundada em 1937, à criação americana da Mattel. E o que faz com que duas bonecas cheguem a idade tão avançada praticamente inalteradas, sempre aparentando 17 anos? Para a consultora de moda Constanza Pascolato, pesquisadora do comportamento do consumidor, o segredo da longevidade de Barbie e Susi está justamente na possibilidade que oferecem de trocar de roupas e acessórios, acompanhando as mudanças da sociedade. "A Barbie é um espelho da cultura imperial dos Estados Unidos do pós-guerra (2.ª Guerra Mundial). Tem um corpo perfeito, é loira e expressa o ideal de vida que toda menina sonha ou sonhava ter, e conseguiu por um tempo ser símbolo do ?american way of life?, mas não se prendeu a esse modelo do início dos anos 60. Virou hippie no final dos mesmos anos 60, ingressou no mercado de trabalho nos 70, vestiu roupa e acessórios de desenhos e lendas antigas e conseguiu ir se adaptando com o passar do tempo, sem perder a característica de ideal de beleza e estilo de vida. O problema é que hoje, infelizmente, as meninas se tornam mulheres muito cedo; aos 12 anos, ganhar uma boneca é um horror para elas", diz Constanza. Quanto à brasileiríssima Susi, ela atribui o sucesso ao fato de ter sido a boneca das mães que hoje têm 40 ou 50 anos. "Susi tem a mesma versatilidade de Barbie, de guarda-roupa e acessórios, e é mais brasileira, mais ´cheinha´ e com cabelos castanhos." Concorrentes ´rebeldes´ O sucesso deste início de década, porém, preconiza Constanza, são bonecas caricaturizadas, mais próximas dos desenhos animados. "Daí o barulho que estão fazendo as Bratz no mercado americano", no Brasil importadas pela Gulliver. E que a Estrela respondeu com as Dricks, baseadas nos traços de Adriane Galisteu, e que a Mattel pretende enfrentar com Barbie Scene, um dos seus lançamentos deste ano a ser apresentado na 20.ª Feira Brasileira de Brinquedos (Abrin), de 22 a 25 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. "São essas bonecas ao estilo dos desenhos animados o ideal de hoje, já que as crianças ficam com os olhos grudados na televisão. São mais rebeldes, com as roupas das ruas e distantes daquele mundo perfeito das Barbies e Susis, que continuaram resistindo pela insistência das mães", diz Constanza. O presidente da Estrela, Carlos Tilkian, concorda. Segundo ele, foi para atingir as meninas de 9 a 13 anos que a empresa criou as Dricks, que são caricaturais. Hoje, a Susi está focada nas crianças de 4 a 9 anos." Com faturamento de R$ 200 milhões e uma fatia do mercado formal de brinquedos de 35%, Tilkian estima que a Estrela tem participação de 55% nas vendas de bonecas, incluindo na linha os bebês, da qual Meu Bebê é o principal brinquedo, há 20 anos. Fora de circulação A Estrela foi representante da Mattel até 1997 e produzia também a Barbie. De 1985 a 97, chegou a tirar Susi de circulação porque a Mattel achava que as duas ´fashion dolls´ não conseguiriam conviver em um mesmo, sendo produzidas por um único fabricante. Em 1998, a Mattel se instalou no País e hoje importa a boneca. Susi, relançada em 1998, precisou só de quatro anos para voltar a ser a estrela da mais antiga fabricante de brinquedos do País e responder por 15% do seu faturamento. Dados do Ibope mostram que Susi tem hoje a preferência do consumidor brasileiro, mas Barbie ainda está muito perto, de mãos dadas com a concorrente. A Barbie é, aliás, o principal ativo da Mattel. Em 2002, respondeu por US$ 2,3 bilhões dos negócios da empresa, de US$ 4,9 bilhões no mundo. Do total de US$ 2,3 bilhões, a Barbie responde por US$ 1,4 bilhão e os licenciamentos da marca por US$ 900 milhões. Dos US$ 45 milhões que o País importou em brinquedos no ano passado, uma boa fatia foi da Mattel, que importa tudo o que vende aqui. Além da Barbie, está a boneca Polly e bebês articulados (Miracle Baby), além de bonecos licenciados pela indústria do cinema. "Os licenciamentos são uma forma de manter a Barbie presente na vida de uma menina depois que ela já não brinca mais com a boneca", diz Érica Giacomelli, gerente de Licenciamento de Barbie no Brasil. Ela revela que, neste momento, está fechando acordo com fabricantes de eletroeletrônicos para desenvolvimento de aparelhos de som. Hoje, existem 700 produtos licenciados com a marca, de 50 fabricantes que pagam de 5% a 10% pelo uso de Barbie. "Só não aceitamos licenciar refrigerados, para não comprometer a imagem de Barbie com perecíveis", diz Érica. Para Luciana Barros, gerente da Marca Barbie no Brasil, onde 5 milhões de bonecas foram vendidas de 1998 até hoje, período em que está em poder da Mattel, Barbie está voltada hoje para meninas de 2 a 12 anos, embora ainda desperte o desejo em outras, mais velhas, para as quais a empresa criou a Barbie Collection, que inclui as princesas do mundo. Entre elas, uma Barbie negra, princesa africana. "É uma pena, mas as Barbies diferentes da original, como suas amigas - uma negra, outra ruiva e outra morena - ficam encalhadas nas prateleiras e não chegam a responder por 10% das vendas de bonecas ´fashion doll´. As estudantes de Design da Faculdade Anhembi-Morumbi, Eveline Gennari, de 19 anos, e Ana Claudia Thomazini, 18 anos, brincaram com Barbie na infância e não conseguiram tirar os olhos das vitrines de exposição que comemora os 44 anos de Barbie - no Shopping Morumbi, em São Paulo, até abril. Luciana antecipa que a empresa prepara para este ano uma investida com He-Man, do qual detém os direitos desde o fim do ano passado. Desde que o namorado de Barbie, o Ken, foi lançado em 1961, a Mattel percebeu que havia espaço para bonecos masculinos. Mas o maior sucesso entre os meninos foi o Falcon, lançado em 1970. A Bandeirante, segunda maior empresa do setor, conquistou meninos e meninas de 3 a 9 anos com triciclos e bicicletas. "Os brinquedos mais interativos fazem sucesso, mas foram os jogos que permitiram à indústria diversificar a linha de produção." Um dos mais antigos da Estrela, dos anos 40, foi o ´Pega Palito´. Depois vieram outros, como autorama, Banco Imobiliário - até hoje líder de venda na sua categoria- e o brasileiríssimo War, criado há 30 anos por alunos da Politécnica de São Paulo, que já vendeu 1,5 milhão de unidades. Mas Tilkian diz: "No mundo dos brinquedos, quem reina são as bonecas, pelo preço e pelo volume de unidades."