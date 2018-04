O sol da África para produzir luz na Europa E m Munique, Alemanha, reuniram-se chefes de empresas. Chefes de grandes empresas como Siemens, RWE ou Deutsche Bank. E o seu projeto é faraônico: dentro de 10 anos, aquecer uma parte da Europa com o sol. E onde encontrar esse sol? Na África, no Saara, nesse sublime e infinito deserto de pedra e areia que se estende ao sul da Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos até o Oriente Médio. O consórcio que deve nascer em Munique calcula que o sol saariano poderá atender, em 2025, 15% das necessidades de eletricidade da Europa. Não há obstáculos técnicos. Essa prática já existe há 30 na Califórnia e na Espanha. Ele tem por base centrais solares de concentração. Essas centrais são feitas de espelhos em bateria que podem ser alinhados numa extensão de vários quilômetros, e refletem a luz do sol, seguindo seu percurso cotidiano. E enviam essa luz para um tubo cheio de óleo sintético. Esse óleo, levado à temperatura de 400 graus, esquenta circuitos d? água e produz, assim, o vapor que aciona as turbinas, produzindo eletricidade. A dificuldade é o custo. Será necessário mobilizar a soma monstruosa de US$ 400 bilhões. Um outro obstáculo é enviar a energia criada para as zonas de consumo. Isso será feito por linhas de transmissão de corrente contínua de alta tensão, provavelmente instaladas no fundo do Mar Mediterrâneo. Nesse caso, também, nada de insuperável. Em compensação, as necessidades deverão elevar o preço do quilowatt em 10 ou 20 centavos, ou seja, ele será três ou quatro vezes mais caro do que o fóssil ou nuclear. Mas os engenheiros tranquilizam: avanços técnicos rápidos são esperados. O quilowatt solar será competitivo num prazo de 10 anos. RISCOS Mas há também problemas políticos, que são sérios. Algumas objeções partem dos países onde serão construídas as centrais. "É certo que o sol é uma fonte ilimitada", dizem os africanos. "Mas os europeus vão instalar suas centrais nos locais mais favoráveis. Conclusão: o dia que os africanos quiserem eles também produzir eletricidade solar, só lhes restará os locais menos acessíveis". Uma objeção que não é tão grave se levarmos em conta a enorme superfície do Saara. Vai haver sol para todo mundo. Um outro temor provém dos europeus. Os países do Saara são instáveis. Bastaria um golpe de Estado para a Europa se tornar "refém" de um poder ditatorial. Mas os criadores do projeto respondem que "não será feita uma única central mas várias em todos esses países. Portanto, admitindo que um desses Estados decida fazer chantagem, sempre se contará com os recursos de outros países da região. Serão vinte linhas de alta tensão. Isso limita os riscos". Restam as repercussões políticas. Os africanos observam que mais uma vez os europeus buscam a matéria-prima em suas regiões para tirar dela um produto, a eletricidade, para benefício exclusivo da Europa. "Sem dúvida, o sol pertence a todo mundo, mas enfim é em nossa terra que ele pode ser explorado". Assim, os africanos também exigem receber também a eletricidade solar. Essa exigência parece ter sido ouvida pelo consórcio de Munique. Pode-se prever outras complicações. Por exemplo, além dos mastodontes alemães que serão os condutores do projeto, que países europeus vão participar? Fala-se dos espanhóis, dos suíços. Mas a França, tão ciosa da sua influência no Mediterrâneo, ainda não reagiu. Trata-se, assim, de um projeto complicado, mas entusiasmante. Inexistem dificuldades técnicas, somente uma "mecânica" financeira, industrial e política muito delicada para construir. E, talvez, no fim da maratona que se inicia esta semana em Munique, 15% da eletricidade europeia virá do sol africano. * Correspondente em Paris