O tamanho da inovação

A solução foi desenvolver um medidor próprio. O primeiro protótipo, chamado ER1, ficou pronto em 2004. Mas, além da questão técnica, existiam desafios gerenciais, comuns a outras pequenas empresas, como inexperiência em gestão e autofinanciamento. Para fazer frente a isso, a Emiatec se tornou incubada da Intec, do Instituto de Tecnologia do Paraná.

Para melhorar seu medidor de poluentes, a Emiatec recorreu a linhas de financiamento à inovação, da Finep e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). De prestadora de serviços, passou a ser fabricante de medidores. A versão mais recente do equipamento, ER3, permitiu que a companhia participasse do projeto Criosfera, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que enviou uma expedição brasileira ao continente antártico para estudar mudanças climáticas.

A Emiatec é uma das empresas retratadas no livro Inovar é fazer: 22 casos empresariais de inovação de pequenas, médias e grandes empresas, lançado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae. “Não é possível ter uma agenda forte de inovação no País sem incorporar as pequenas empresas”, afirma Luiz Barreto, diretor presidente do Sebrae.

Ainda é comum no Brasil a ideia de que inovação é coisa de empresa grande. De que a criação de produtos, serviços ou processos depende de investimentos vastos em pesquisa e desenvolvimento. O exemplo da Emiatec mostra que não é assim.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa de pequeno porte reconheceu a oportunidade e desenvolveu um produto que substituiu o importado, a um custo menor. Inovar não é somente criar produtos inéditos, mas oferecer alternativas melhores ao que existe no mercado.

Atualmente, a inovação nas pequenas empresas é facilitada por fatores como a queda de preços das tecnologias digitais. “A ascensão das comunicações móveis e das plataformas de mídia digital reduziu dramaticamente o custo da experimentação”, diz Michael Schrage, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), que esteve em São Paulo para o evento Challenge of Innovation. “Até mesmo organizações pequenas podem testar hipóteses de negócios relacionadas a oportunidades de inovação.”