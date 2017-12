O troca-troca da economia de energia Mesmo sendo mais branda que a anterior, a nova Medida Provisória (MP) com as regras do racionamento manteve o corte de energia e a sobretaxa daqueles que não reduzirem em 20% seu consumo. Portanto, economizar significa não estar sujeito a estas punições e contribuir para que esta situação de crise não se prolongue pelos próximos anos. Mas fazer economia não é uma tarefa fácil, ainda mais se comprometer o conforto. Por isso, nada melhor que uma dose de bom humor. Então, acompanhe algumas curiosidades e veja abaixo alguns aparelhos que podem ajudar na escolha do que priorizar ou cortar. Participe deste jogo e descubra o que você pode trocar: - doze cafezinhos na máquina de café expresso por 1h30 de TV todos os dias durante um mês; - 1h30 de TV todos os dias durante um mês por cinco horas usando o secador de cabelos; - cinco horas usando o secador de cabelos pelo rádio relógio ligado à tomada o dia inteiro durante todo o mês; - o rádio relógio ligado à tomada o dia inteiro durante o mês por 20 filmes em vídeo ou DVD; - 20 filmes em vídeo ou DVD por dez banhos de dez minutos com o chuveiro na posição verão e seis, na posição inverno; - dez banhos de dez minutos com o chuveiro na posição verão e seis, na posição inverno por uma hora de caminhada na esteira elétrica todos os dias durante um mês; - uma hora de caminhada na esteira elétrica todos os dias durante um mês por duas horas lavando a louça com água quente; - duas horas lavando a louça com água quente por uma hora e meia de vídeo game todos os dias durante um mês; - uma hora e meia de vídeo game todos os dias durante um mês por uma hora usando o computador no mesmo período; Todas estas opções gastam entre 4 e 5 kWh/mês. Dicas importantes de economia - desligar todos os aparelhos em stand by direto na tomada pode representar uma economia de até 14 kWh, dependendo dos números de aparelhos em casa. Traduzido em banhos, são 26 com o chuveiro na posição verão e 15 na posição inverno; - dependendo da máquina de lavar roupas, a diferença entre lavar com água fria e com água quente pode chegar a um gasto dez vezes menor e representar uma economia média de 60 kWh/mês; - desligar o frigobar representa 25 kWh a menos na conta e o freezer outros 25 kWh a menos. Uma economia de 50 kWh; - usar o ferro elétrico apenas para passar as roupas essenciais e evitar passar as roupas de cama, toalhas, panos de prato. Cada hora a menos de uso por semana representa uma economia de 5kWh no mês. - neste inverno, deve-se esquecer o aquecedor em um canto da casa. Por dia, considerando uma noite de sono de oito horas, o gasto é de 12,4 kWh. E num mês, são 372 kWh. Economia que não faz muita diferença - o carregador de celular têm potência de apenas 1,5 W e não é usado todos os dias. Para chegar a 1,5 kWh/mês é preciso usá-lo mil vezes durante uma hora; - o telefone sem fio tem ainda menos potência que o carregador de celular. Apenas 1W que dá um pouco mais que meio kWh/mês; - a secretária eletrônica em stand by também gasta pouco: 4W. No fim do mês, são 3 kWh; - a impressora ligada em modo de espera gasta 4W. Oito horas de trabalho diário não chega a 1 kWh ao final do mês.