O vinho acima da lei na França? Produtores lutam por isso Para os amantes do vinho, não há comparação entre um belo Bordeaux e, digamos, um trago de tequila. É por isso que os vinicultores franceses estão pedindo exclusão de uma lei sobre publicidade de bebidas alcoólicas que, afirmam, vem reduzindo a venda do produto nacional. O vinho, argumentam, não é uma bebida qualquer mas um produto da cultura francesa. Do coração da Bourgundy, onde os produtores fizeram protestos hoje, à capital francesa, onde uma delegação de vinicultores menteve conversações com o primeiro ministro ? o humor esteve longe de melhorar. ?Estamos encarando uma crise?, diz Guilherme Willette da Associação de Vinho da Bourgundy. ?Vinho é parte da nossa cultura ? e este é um debate sobre o lugar do vinho na sociedade francesa.? Economia é o coração do problema. As vendas de vinho estão caindo na França e no exterior, com nenhum sinal de recuperação próxima. Estudos mostram que o consumo anual dos franceses está-se reduzindo ? de 100 litros por pessoa, nos anos 60, para 58 litros atualmente. As exportações encaram a competição do que os franceses chamam ?vinho do Novo Mundo?, isto é, América do Norte, Austrália e América do Sul. E o fortalecimento do euro não está ajudando a tornar o produto francês mais atraente para países fora da União Européia. A campanha do governo contra bebida no trânsito e abuso de álcool, iniciada no ano passado, significou um corte profundo nas vendas. Estudos da indústria mostram que, passados 10 meses, as vendas nos restaurantes caíram mais de 15%, diz Xavier Carreau, presidente do Vin et Societé, que representa os vinicultores profissionais. ?O vinho está sendo estigmatizado?, afirma Carreau, liderou a delegação de produtores durante a conversa a portas fechadas com o primeiro ministro Jean-Pierr Raffarin, hoje, para afrouxar a repressão. ?As pessoas estão com tanto medo de beber e dirigir que algumas optaram por abstinência.? Os produtores dizem que sempre promoveram a idéia de beber com moderação. Mas acham que o governo exagerou ao dizer aos motoristas que o modo seguro de livrar-se de problemas é não beber nada. ?Vinho é uma parte importante de nossa cultura, de nossa história, de nossa vida francesa?, insiste Carreau. ?Não pode ser rebaixado ao nível de indústria do álcool. É diferente. É claro que tem uma certa nobreza.? Basicamente, os vinicultores estão pedindo que o governo os isente da lei que proibe anúncios de bebidas alcoólicas na TV e limita anúncios impressos a informações objetivas, por exemplo sobre como e onde o produto foi feito e seu teor alcoólico. Um porta-voz oficial disse que o governo não tem, no momento, cometários a fazer sobre o encontro ou sobre as demandas dos vinicultores.