OAB critica nova legislação que cria a ICP-Brasil A vantagem da criação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) é que a legislação passa a reconhecer o documento eletrônico. A desvantagem é que a própria lei burocratizou o reconhecimento. A medida provisória criou um sistema de pirâmide em que, para o documento ter validade, existe a necessidade da certificação do governo, afirma o presidente da Comissão de Informática Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcos da Costa. Como exemplo de que a hierarquia imposta pelo governo é desnecessária, Costa cita os casos dos abonos bancários, em que a chancela feita pela instituição financeira certifica e dá autenticidade ao documento. Além disso, de acordo com Costa, a medida provisória que criou a ICP-Brasil não deixa claro como será o conteúdo da certificação e qual a responsabilidade da empresa certificadora. "A lei não define, por exemplo, as penalidades a que as empresas estarão sujeitas para os casos em que a certificadora não agir corretamente." A OAB também critica o fato de o governo ter ignorado e atropelado os dois projetos que estão há um ano tramitando na Câmara, cujo relator é o deputado Júlio Semeghini (PSDB-SP). Um dos projetos, de autoria da própria OAB, propõe a coexistência de certificações públicas e privadas. Segundo especialistas, o substitutivo do deputado Semeghini está baseado nas leis dos principais países que já legislaram sobre o assunto. Para Costa, da OAB, a nova legislação digital obriga que o Legislativo e o Judiciário fiquem subordinados ao Comitê Gestor de Políticas, caso queiram utilizar os certificados eletrônicos.