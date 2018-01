OAB-SP apoia decisão do STJ sobre leasing A Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, considerou positiva a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que anulou a cláusula de indexação das prestações de contratos de leasing pelo dólar por três votos a um. A ação foi proposta pelo consumidor José Carlos Silva Vieira contra o ABN Amro Arrendamento Mercantil. Segundo a secretária geral adjunta da OAB-SP, Eunice Prudente, esta decisão abre precedente a inúmeras ações que tramitam na Justiça pedindo a revisão contratual de prestações corrigidas pela variação do dólar, inclusive a Ação Civil Pública, impetrada pela própria Ordem, em 1999 Os ministros entenderam que, com a mudança cambial do governo federal que desvalorizou o Real em janeiro de 1999, os contratos de leasing podem ser alterados com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 6º, inciso V, do Código "autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas". A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, justificou sua decisão, que foi seguida pelos ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Carlos Alberto Menezes Direito, argumentando que a desvalorização do real frente à moeda norte-americana apresentou grau intenso de oscilação a ponto de onerar excessivamente o consumidor, impedindo que o devedor arque com as obrigações contratuais. OAB-SP promove debates sobre leasing Para esclarecer as dúvidas sobre leasing e analisar o impacto da decisão do STJ, a OAB-SP promove debate público sobre contratos de leasing nos dias 22 e 23 de agosto, às 19 horas, no salão nobre. Participam o presidente da Comissão, Nelson Miyahara; o coordenador da Comissão Jurídica da Associação Brasileira das Empresas de Leasing, José Francisco Lopes de Miranda Leão; o advogado especialista em Direito e Processo Civil, Jonair Nogueira Martins. Haverá, também um debate sobre as teses da Ação Civil Pública, entre os advogados Marli Aparecida Sampaio, Joung Won Kin e Elaine Martins Souza, membros da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP, e Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna, advogada sócia da Carvalho Advogados e Associados, e os advogados especialistas em Direito Bancário Márcia Hollanda Ribeiro e Marcelo J. Correia.