Obama admite capacidade limitada para criar empregos Em um fórum promovido pela Casa Branca sobre o mercado de trabalho, o presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu adotar "todas as medidas responsáveis para acelerar a criação de emprego". Contudo, ele destacou que a capacidade do governo federal para superar os desafios do mercado de trabalho do país é limitada. Com isso, Obama encarregou o setor privado de desenvolver estratégias que possam estimular as contratações e impulsionem o crescimento econômico. "A verdadeira recuperação econômica virá apenas do setor privado", disse Obama na abertura do fórum nesta tarde.