Obama admite novo pacote de estímulo

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, admitiu ontem a possibilidade de haver um segundo pacote de estímulo econômico no país, informou a Fox Business Network. Ele disse que não retira nenhuma possibilidade da mesa. Um líder democrata próximo de Obama, Steny Hoyer, também pediu aos legisladores para estarem abertos a um novo pacote. Obama, porém, mostrou confiança nos resultados do pacote de fevereiro, de US$ 787 bilhões. Ele disse que os gastos com o estímulo transcorrem de maneira rápida e mostrou esperanças de que possam ampliar a oferta de emprego no fim do ano.