Obama: ainda há longo caminho para melhorar empregos

A Casa Branca estuda maneiras de utilizar os recursos do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp) para gerar empregos. Na próxima semana, Obama deve explicar quais são as propostas do governo para aquecer o mercado de trabalho. "Na terça-feira, falarei com mais detalhes sobre as ideias que enviarei ao Congresso para incentivar a contratação no setor privado e fazer os americanos voltarem ao trabalhar", afirmou o presidente.

Obama disse ser comum que o crescimento do mercado de trabalho ocorra com atraso em relação à expansão da economia, mas afirmou estar pronto para aplicar novas políticas que estimulem a geração de empregos. "Os americanos que estão desesperadamente procurando por emprego há meses - ou talvez mais - não podem esperar. E não esperaremos", disse Obama. "Precisamos tomar todas as medidas responsáveis possíveis agora para fazer nossas empresas contratarem de novo." As informações são da Dow Jones.