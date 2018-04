Obama anuncia plano para ajudar 9 milhões de mutuários O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta manhã alguns detalhes do plano de US$ 75 bilhões que busca ajudar até 9 milhões de mutuários norte-americanos que sofrem com a queda dos preços dos imóveis e as mensalidades das hipotecas que não conseguem pagar, informou a rede de notícias CNN em seu site aberto.