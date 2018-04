Obama ataca bancos de Wall Street por falta de remorso

"O problema que eu vi, pelo menos, é que você não tem uma percepção de que as pessoas em Wall Street sentem algum remorso por assumir todos estes riscos", disse Obama em entrevista ao canal de televisão PBS.

"Você não tem a percepção de que houve uma mudança de cultura ou comportamento como consequência do que aconteceu. E é por isso que as propostas de reforma no sistema regulatório financeiro que eu apresentei são tão importantes".

(Reportagem de Ross Colvin e Jeff Mason)