Obama: 'cautelosamente otimista' após divulgação do PIB

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou nesta sexta-feira que está "cautelosamente otimista" com os sinais de recuperação econômica no país, que para ele já em se encontra em processo inicial. Obama fez uma breve declaração na Casa Branca após a divulgação do PIB americano para o segundo trimestre - com queda menor do que prevista.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

"Os números do PIB são um importante sinal de que a economia está caminhando na direção correta e de que o mercado investidor, que teve muitas dificuldades nos últimos meses, volta a mostra sinais de estabilidade", declarou Obama a repórteres na Casa Branca.

O líder americano também disse que "sua administração está fazendo tudo que é possível para continuar o programa de incentivo que permite à população americana trocar seu carro por um mais econômico com financiamento da diferença do valor.