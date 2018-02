Obama cita recuperação, mas admite desemprego alto O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu colocar a economia do país de volta no rumo, em seu discurso do feriado de Ação de Graças à nação nesta quinta-feira, mas admitiu que poucos empregos estão sendo criados. Reconhecendo que milhões de norte-americanos estão desempregados e "enfrentando tempos econômicos muito difíceis", Obama disse que não descansará até que a economia seja reconstruída mais forte do que antes.