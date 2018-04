Obama defende vigorosamente políticas econômicas

Com uma série de pesquisas mostrando que os norte-americanos têm aumentado as dúvidas com relação a suas políticas, Obama disse que os pacotes de ajuda a bancos e montadoras e gastos com estímulo são necessários para interromper a fraqueza da economia.

"Nós podemos estar vendo o início do fim da recessão", disse ele.

Falando em um encontro num ginásio de uma escola na Carolina do Norte, Obama rebateu críticas de republicanos, que dizem que seu plano de estímulo econômico de 787 bilhões de dólares tem falhado em evitar que a taxa de desemprego cresça para 9,5 por cento.

"Eu não posso deixar de lembrar que esses mesmos críticos constribuíram para o déficit de 1,3 trilhão de dólares que eu herdei quando assumi a Presidência", disse Obama a uma multidão de cerca de 2,2 mil pessoas.

"Eu realmente acho que devemos ter uma memória coletiva em termos de hábito de gastos", acrescentou. "Você deixa para mim uma conta de 1,3 trilhão de dólares e está se queixando seis meses depois que nós não pagamos esse valor todo de volta."

A viagem do presidente visava promover seus planos para inspecionar o sistema de saúde norte-americano. Manifestantes vieram a seu encontro do lado de fora do local fazendo sinais que diziam "Tire as mão do meu sistema de saúde" e "A estrada para o inferno-Não ao Sistema de Saúde de Obama".

Mas os comentários iniciais do presidente foram em sua maior parte sobre economia. Obama disse que ficou surpreso ao ver a cobertura da revista Newsweek que declarava "A Recessão Acabou".

"Aqui está o que é verdadeiro. Nós interrompemos a queda livre. O mercado está para cima e o sistema financeiro não está mais à beira do colapso. Isso é verdade. Estamos perdendo empregos a uma taxa que equivale à metade de quando assumi a Presidência há seis meses", afirmou Obama.

"Nós vimos os preços das casas subirem pela primeira vez em três anos. Não há dúvida de que as coisas têm melhorado... Mas isso é pouco confortável se você é um dos que perdeu seu emprego e ainda não encontrou outro."

NÃO É UM FÔLEGO DE CURTO PRAZO

Os republicanos têm se queixado que o plano de estímulo não deu início à recuperação da economia. Eles criticaram o vice-presidente Joe Biden por escrever no The New York Times no domingo que o estímulo não pretende dar uma "sacudida" de curto prazo na economia, mas em vez disso dar um suporte estável ao longo de um período maior.

Obama disse que dois terços dos recursos do estímulo foram direcionados para a redução de impostos e para ajudar àqueles que perderam seus empregos, embora os bilhões gastos para ancorar bancos sejam vitais.

"Ao destravar os congelados mercados de crédito e disponibilizar empréstimos para famílias e empresas, nós ajudamos a impedir que a recessão vire uma depressão. E os contribuintes já estão recebendo de volta o dinheiro que emprestaram, e com juros", disse Obama.

Ajudar a Chrysler e a General Motors permitiu que milhares de empregos fossem salvos e evitou que a economia piorasse, e o governo espera "ter nosso dinheiro de volta", afirmou.

Obama disse que está preocupado com o déficit, para o qual estima-se um aumento para 1,8 trilhão de dólares este ano, mas afirmou também que frear os gastos agora seria um erro.

"Nós vamos agora ter que apertar nosso cinto, mas não podemos fazer isso enquanto a economia estiver saindo da recessão", acrescentou.

A taxa de aprovação de Obama caiu recentemente, com os norte-americanos expressando dúvida sobre suas políticas. Uma nova pesquisa do National Public Radio apontou uma aprovação de 53 por cento para o presidente.

Quarenta e cinco por centro dos pesquisados consideram que as políticas econômias de Obama ajudaram a evitar uma crise ainda pior, enquanto 48 por cento acreditam que elas têm contribuído para aumentar o déficit federal recorde, ao mesmo tempo em que falham em acabar com a recessão ou reduzir os cortes de postos de trabalho.

(Reportagem adicional de Ross Colvin, Texto de David Alexander e Steve Holland)