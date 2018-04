Obama descarta novo plano fiscal

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, descartou ontem a implementação de um segundo pacote de estímulo fiscal para tirar a economia do país do buraco. Segundo ele, os americanos devem ter paciência para que o plano de quase US$ 800 bilhões, anunciado logo após sua posse, funcione. Em seu programa semanal veiculado por rádio e internet, Obama afirmou que o emprego leva tempo para reagir às medidas de estímulo econômico. Na semana passada, o governo informou que a taxa de desemprego encerrou junho em 9,5%, a maior desde 1983. "Devemos deixar que (o plano) funcione da maneira que esperamos, entendendo que, em qualquer recessão, o emprego tende a se recuperar mais vagarosamente do que outros indicadores da atividade econômica", afirmou, em um programa gravado, uma vez que se encontra em visita à África. O pacote, frisou Obama, "não foi desenhado para funcionar em quatro meses". "Foi pensado para funcionar ao longo de dois anos." Nos últimos dias, cresceu nos Estados Unidos a pressão por mais um plano de estímulo. A primeira pessoa a se defendê-lo publicamente foi Laura Tyson, uma das mais importantes assessoras econômicas da Casa Branca. Quarta-feira, foi a vez de o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Chicago, Charles Evans, dizer que algum estímulo adicional "ajudaria". Por fim, na quinta-feira, o megainvestidor Warren Buffett também se mostrou favorável a um novo plano. O estímulo já foi posto em prática e inclui US$ 288 bilhões em redução de impostos, expansão dos gastos na saúde, US$ 48 bilhões para a construção de estradas e pontes, além de investimentos para aumentar a eficiência energética, apoiar os orçamentos estaduais e melhorar as escolas públicas. Desde que o plano de Obama se transformou em lei, os EUA já perderam mais de 2 milhões de postos de trabalho e a taxa de desemprego alcançou um nível que não era esperado pela Casa Branca mesmo sem pacote. No entanto, algumas empresas têm dito que o estímulo fiscal contribuiu para evitar mais demissões. Auditores independentes avaliam que o plano ajudou vários Estados a manter o emprego de professores. A taxa geral de desemprego, porém, permanece em elevação. CRÍTICAS Políticos republicanos têm aproveitado essa alta para criticar a estratégia do governo Obama. Em uma entrevista coletiva realizada sexta-feira, deputados e senadores republicanos afirmaram que a Casa Branca está gastando demais - e lentamente, o que explica a forte alta da taxa de desemprego. "Apenas com o pacote de estímulo (já adotado), Washington tomou emprestado o equivalente a US$ 10 mil por cidadão americano. Mas deixe-me fazer uma pergunta: ?Vocês (americanos) sentem-se US$ 10 mil mais ricos hoje??", indagou o deputado republicano Eric Cantor. Obama aproveitou o discurso semanal para rebater os críticos. Em dois momentos, falou em "limpar as ruínas", referindo-se à situação herdada do antecessor, o republicano George W. Bush.