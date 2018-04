Obama designa Madeleine Albright para reunião do G-20 O ex-congressista republicano Jim Leach e a ex-secretária de Estado Madeleine Albright estarão disponíveis para se encontrarem com os líderes do G-20 (grupo formado por grandes economias desenvolvidas e emergentes) neste fim de semana em nome do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, informou hoje sua equipe de transição. Obama não vai participar do encontro econômico de emergência do G-20, mas vai receber um resumo de Leach e Albright após as reuniões. Os detalhes daquelas sessões, incluindo que delegações Leach e Albright vão encontrar, serão divulgados posteriormente. "A cúpula deste fim de semana é uma oportunidade importante para ouvir os líderes de muitas das maiores economias do mundo", disse o conselheiro de Política Externa de Obama, Denis McDonough, em comunicado. "Há apenas um presidente por vez nos EUA, então o presidente eleito pediu à secretária Albright e ao congressista Leach, uma equipe experiente e bipartidária, para estarem disponíveis para ouvirem e se encontrarem com nossos amigos e aliados em seu nome." Albright foi secretária de Estado e embaixadora dos EUA junto à Organização das Nações Unidas (ONU) durante a administração do presidente Bill Clinton. Leach, que apoiou a candidatura de Obama para a presidência, é ex-presidente do Comitê de Bancos e Serviços Financeiros da Câmara. As informações são da Dow Jones.