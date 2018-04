Obama deve confirmar Geithner para Tesouro dos EUA O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciará hoje às 15h (de Brasília) quem ele escolheu para chefiar sua equipe econômica, em entrevista à imprensa, informou o escritório de transição em nota. O presidente do Federal Reserve (banco central) de Nova York, Timothy Geithner, deverá ser o secretário do Tesouro, disse o conselheiro sênior de Obama para a Casa Branca, David Axelrod. Ele também confirmou que Lawrence Summers, um ex-chefe do Tesouro na administração do presidente Bill Clinton (1993-2001) deverá ser nomeado conselheiro econômico-chefe. "Pelo temperamento e experiência ele é o homem certo", disse Axelrod à emissora Fox sobre Geithner. Axelrod destacou que Geithner está talhado para o cargo porque tem conhecimento grande sobre a crise financeira atual. "Ele tem conhecimento profundo da situação agora, como presidente do Fed de Nova York", disse Axelrod. Mas Axelrod destacou que Obama e o vice-presidente eleito Joe Biden não anunciarão hoje a nomeação de Bill Richardson, governador do Novo México, para o cargo de secretário de Comércio. O nome de quem ocupará a secretaria só será anunciado após o dia 27, feriado do Dia de Ação de Graças. O nome do secretário de Estado também só deve sair após o dia 27. As informações são da Dow Jones.