Obama deve estender pacote de resgate até outubro

O governo do presidente norte-americano, Barack Obama, planeja anunciar nesta quarta-feira, 9, que pretende estender o período de ação do pacote de resgate financeiro de US$ 700 bilhões até outubro do ano que vem, disseram autoridades na terça-feira.

Uma autoridade afirmou que o governo deve prometer usar não mais que R$ 560 bilhões do pacote. Segundo outra fonte, o plano é usar o instrumento para ajudar os donos de moradias a obter hipotecas por meio do programa imobiliário do governo, além de liberar crédito a pequenos empresários para estimular o emprego.

O programa de resgate financeiro foi aprovado pelo Congresso em outubro de 2008 e foi usado para colocar dinheiro nos bancos, na AIG e em montadoras. Pelo prazo atual, ele expiraria em 31 de dezembro.