Obama deve fazer oferta a republicanos sobre impostos Com esperança de romper um impasse entre os partidos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deverá fazer hoje uma nova oferta aos parlamentares republicanos. Obama deve apoiar uma reforma no sistema tributário, na qual as empresas terão de pagar menos impostos. Em troca, o presidente deseja receber uma garantia que os ganhos únicos da reforma serão usados para sustentar várias propostas para criação de empregos.