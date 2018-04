Obama diz que desemprego nos EUA ainda vai crescer O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou hoje que a taxa de desemprego no país, que já está no nível mais alto em mais de 25 anos, provavelmente vai piorar. "Minha expectativa é de que, provavelmente, vamos continuar vendo o desemprego crescer por vários meses", disse o presidente depois de uma reunião com o primeiro-ministro holandês, Jan Peter Balkenende.